ХК «Ижсталь» сделала квалификационные предложения 12 игрокам

Двенадцать игроков, выступавших в прошлом сезоне за «Ижсталь», получили от клуба квалификационные предложения.

Как сообщает пресс-служба удмуртской команды, это вратарь Филипп Долганов, защитники Алексей Виноградов, Михаил Дыньков, Клим Мерзляков; нападающие Алексей Баженов, Станислав Кучкин, Валентин Макаров, Евгений Никифоров, Илья Николаев, Константин Рыжов, Руслан Семакин, Кирилл Шмурыгин.

Хоккеистам предложены соглашения сроком на 2 года.

В минувшем сезоне «Ижсталь» набрала 63 очка и заняла 21-е место, не попав в серию плей-офф Высшей хоккейной лиги. Отметим, что два сезона назад ижевчане уступили только альметьевскому «Нефтянику» в финальной серии — 1:4.