Путин поручил создать в России к 2024 году привлекательные условия для ученых

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить привлекательность работы в стране для российских и зарубежных ученых и молодых исследователей. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить <…> привлекательность работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей», — сказано в документе.

Также в нем говорится, что Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Его целью является осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны.