Следком по РТ: судимый житель Альметьевска с ножами для рубки мяса хотел убить охранницу детсада

В Альметьевске задержали подозреваемого в нападении на 60-летнюю охранницу детского сада и поджоге дошкольного учреждения. Следком по РТ возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство.

По данным ведомства, ранее судимый нетрезвый 32-летний мужчина сегодня ночью проник в здание детского сада «Ивушка», поднявшись по пожарной лестнице на второй этаж.

Разбив окно граблями, мужчина пробрался на кухню учреждения и схватил два ножа для рубки мяса. Именно ими он, как полагают силовики, и наносил удары 60-летней охраннице садика, которая попыталась дать отпор неизвестному. Пожилая женщина с множественными ножевыми ранениями была доставлена в больницу. Источники «Реального времени» сообщают, что врачи все еще борются за ее жизнь.

В садик же пришлось выезжать пожарным — напавший не ограничился нападением на охранницу и поджег детское учреждение.

Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Как отмечают в МВД Татарстана, найти его помогли видеокамеры, установленные в детском саду. Мужчина частично уже признал вину — указал пруд, куда якобы выбросил орудия преступления.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.



Ранее стало известно, что детей из горевшего садика переведут в другие дошкольные учреждения.