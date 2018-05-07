Мужчина с ножом напал на детский сад в Альметьевске, есть пострадавшие

В ночь на 7 мая неизвестный мужчина с ножом проник в детский сад №65. Он ранил 60-летнюю охранницу и затем поджог здание.



О преступлении на еженедельном совещании сообщил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. «Обращаюсь ко всем руководителям. Еще раз — особое внимание на вопросы, связанные с безопасностью, с охраной. Особенно там, где у нас дети занимаются», — цитирует его канал «Татарстан 24».

Мотивы преступления устанавливают. «Он или ограбить хотел, либо какие-то другие мотивы были у него», — заметил Хайруллин.