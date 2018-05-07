Детей из горевшего детского сада в Альметьевске переведут в другие учреждения

В детском саду «Ивушка», где ранее неизвестный мужчина ранил ножом женщину-охранника и совершил поджог, проведут капремонт. Дети со вторника, 8 мая, будут посещать другие детсады.



«У нас этот садик планировался под капитальный ремонт с 1 июня. Дети в принципе уже распределены, с 1 июня планировалось, что они будут ходить в другие детские сады. Так что с завтрашнего дня они по записи пойдут в те детские сады, в которые и планировалось. Детей там готовы принять уже завтра», — цитирует «РИА Новости» начальника управления образования Альметьевского муниципального района РТ Дмитрия Садетдинова.

Отмечается, что сегодня посещение детского сада было отменено из-за большой задымленности.

Напомним, в ночь на 7 мая неизвестный с ножом проник в детский сад №65. Он ранил 60-летнюю охранницу и затем поджег здание.