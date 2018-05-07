Президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России. После этого Путин поручил правительству продолжать работу до сформирования нового кабмина.