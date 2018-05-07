Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ уже завтра, 8 мая. Сегодня начнутся консультации кандидата с фракциями.



«Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева», — передает ТАСС со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игоря Лебедева.

По его словам, встреча Медведева с фракцией ЛДПР состоится 7 мая в 18.00 мск.

Дмитрий Медведев стал и.о. премьер-министра после инаугурации нового президента России — Владимира Путина. Также приставку «и.о.» получили все члены кабинета министров. Новое правительство сформируют после официального утверждения премьера.