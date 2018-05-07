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Путин удостоил председателя Верховного суда РТ звания «Заслуженный юрист РФ»

14:10, 07.05.2018
Путин удостоил председателя Верховного суда РТ звания «Заслуженный юрист РФ»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» председателю Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание присвоено «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее в интервью «Реальному времени» Гилазов рассказал о новом виде наказаний для служителей Фемиды, виртуальных достижениях казанского правосудия и «счастье» для кассационной столицы округа.

ОбществоВласть Татарстан
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