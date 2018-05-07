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Пашинян не возьмет в новое правительство Армении олигархов

14:09, 07.05.2018
Пашинян не возьмет в новое правительство Армении олигархов
Фото: youtube.com

Кандидат на пост премьер-министра и лидер протестного движения Никол Пашинян пообещал, что в новом правительстве Армении не будет олигархов.

«Могу заверить, что в правительстве не будет олигархов. Монополии будут устранены, политических или экономических преследований не будет», — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

По его словам, в Армении «все будут равны перед законом». Отмечается, что заседания правительства Армении будут проходить в открытом для журналистов режиме.

Напомним, выборы нового премьера Армении состоятся 8 мая. На эту должность выдвинута только кандидатура Пашиняна.

Ранее Пашинян заявил, что в случае его избрания, он покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.

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