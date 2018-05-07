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В День Победы охранять казанцев будут свыше 2 тысяч силовиков

13:21, 07.05.2018
В День Победы охранять казанцев будут свыше 2 тысяч силовиков
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

9 мая, во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы, охранять порядок в Казани будут почти 2 тыс. сотрудников полиции, представителей войск Нацгвардии и общественности, под которыми, судя по всему, имеются ввиду народные дружины.

Только за порядком во время акции «Бессмертный полк» будут следить более 700 силовиков, сообщает журналист «Реального времени» по итогам делового понедельника в мэрии города.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы.

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