Араик Маргарян: «Мы живём в 16-м регионе, поэтому просто обязаны взять свой шестнадцатый титул»

Главный тренер «Динамо-Казань» по хоккею на траве Араик Маргарян рассказал пресс-службе клуба о планах на нынешний сезон.

— Араик Арташович, поклонники Вашего коллектива надеются, что и в этом сезоне Вы порадуете их победой в чемпионате России. Насколько оправданы их надежды?

— Мы всегда были нацелены только на высшие результаты. В этом смысле наши планы нисколько не изменились. Я недавно так сказал игрокам: ребята, мы живём в 16-м регионе, поэтому просто обязаны взять свой шестнадцатый титул (смеётся).

— К сожалению, Кубок в этом году команде взять не получилось, казанцы стали только серебряными. Почему?

— Да, мы уступили одноклубникам из Электростали со счетом 1:2. Но мы уступили им в счёте, а не по игре. Весь турнир мои хоккеисты провели очень здорово. Ни к кому у меня претензий нет. Мы проанализировали финальный поединок и пришли к выводу, что сыграли не только не хуже соперников из Подмосковья, а в чём-то даже лучше. Наш вратарь Марат Гафаров дважды ошибся с позицией, и это стало для нас роковым. Гафаров очень хороший вратарь, но дала о себе знать его игровая рефлекторность, не подтвержденная количеством игр…

— Он мало игр провел в межсезонье?

— Полноценных игр у нас практически не было. Мы два поединка в Евролиге провели – и всё! Почти полгода на большом поле не играли. А именно игровая практика играет важную роль в командных видах спорта в плане высокой профессиональной подготовки.

— Когда выйдет на поле в стане бело-голубых новичок Мартин Барбито Гулермо?

— Уже с первого тура. Когда восстановятся остальные игроки, с нами всем придется серьезно считаться! Нам надо выйти вперед и во что бы то ни стало продержаться в лидерах до перерыва в первенстве, который наступит в июне. К этому времени мы должны будем набрать хорошую игровую форму. Если первый круг чемпионата мы закончим на первом месте и если соперники не станут намеренно калечить наших ведущих игроков, как это бывало, то мы процентов на восемьдесят приблизимся к нашей заветной цели — шестнадцатому подряд чемпионству России. Такое в нашем хоккее на траве ещё не удавалось никому, — сказал Маргарян пресс-службе «Динамо-Казань».

Сегодня стартует чемпионат России по хоккею на траве. Первым соперником «Динамо-Казань» станет сборная Санкт-Петербурга.

Ранее подопечные Араика Маргаряна уступили в финале Кубка России.