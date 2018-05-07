Альберт Яруллин о СМИ: «Журналисты одни и те же вопросы задают. Про «Зеленое дерби»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил уровень спортивной журналистики в Татарстане и России в целом.

— Уже ряд наших хоккеистов из сборной России пожаловались на уровень российских хоккейных журналистов и их вопросы. А у тебя нет чувства пресыщения от однообразных вопросов?

— Привык к вопросам местных журналистов. Но если честно, да. Одни и те же вопросы и ответы, врать не буду. Примерно одни и те же: «как матч, как соперник, почему к «Зеленому дерби» готовитесь сильнее, чем к другим играм», хотя мы готовимся как к любой команде. Да и я не особо часто интервью даю, это больше к Вове (Ткачеву, – прим. ред.). А с другой стороны, если это день игры, ты же не придешь и не станешь задавать вопросы про семью или что ты сегодня обедал. И то, даже тут будет один и тот же ответ: макароны с курицей.

Полную версию интервью с Альбертом Яруллиным читайте в «Реальном времени» в ближайшие дни.