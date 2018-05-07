В Казани могут повторить «Велофест», если найдут финансирование

В 2018 году власти Казани могут вновь провести «Велофест». Однако окончательное решение примут после утверждения финансирования.



«Пока мы не подтвердили финансирование, поэтому ждем. Заранее об этом говорить не хотелось бы. Как только мы получим подтверждение финансового обеспечения, то сразу объявим о «Велофесте», — заявила журналисту «Реального времени» директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Изначально проект назывался «Велоночь». Однако летом 2017 года после многочисленных переносов акции было принято решение провести акцию под новым названием — «Ночной велофест». Все происходило на фоне спора организатора «Велоночи» с исполкомом Казани за авторские права.