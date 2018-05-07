«Татнефть» в январе—апреле сократила добычу нефти на 1,2%

По итогам января—апреля 2018 года группа «Татнефть» сократила добычу нефти на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 9,464 млн тонн.



В том числе ПАО «Татнефть» в январе—апреле добыто 9,352 млн тонн. Это на 1,1% меньше, чем за три месяца 2017 года.

Добыча группы в апреле составила 2,367 млн тонн, головной компании — 2,339 млн тонн, сообщается на сайте «Татнефти».

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале увеличилась на 26,7%.