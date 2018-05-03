Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале увеличилась на 26,7%

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Чистая прибыль «Татнефти» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась по итогам первых трех месяцев 2018 года на 26,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила 37,257 млрд рублей. Об этом сказано в отчетности компании.

При этом выручка компании выросла до 166,004 млрд рублей (+14,5% к аналогичному периоду прошлого года). Себестоимость увеличилась на 13,2% до 103,404 млрд рублей.

Прибыль предприятия до налогообложения составила 47,453 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем за январь-март 2017 года.

Отметим, что в 2017 году чистая прибыль ПАО «Татнефть» по РСБУ составила 100,022 млрд рублей, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.