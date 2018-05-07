«Татфондбанк» предъявил требования к «Ривьере» более чем на 1 миллиард рублей

ПАО «Татфодбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) предъявил иск к ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте федерального реестра сведений о банкротстве.

Уточняется, что требования предъявлены к должнику двумя отдельными заявлениями. В одном сумма требований составляет 765,1 млн рублей, во другом — 299 млн.

Напомним, что 27 апреля Арбитражный суд РТ ввел в отношении ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» конкурсное производство на 6 месяцев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».