Депутат горсовета Челнов рассказал о 49 нарушениях в своих декларациях о доходах

Антикоррупционная комиссия нашла в декларации депутата горсовета Набережных Челнов Сергея Яковлева 49 нарушений. 25 относятся к декларации 2015 года, 24 — за 2016 год, написал депутат в своем «Живом журнале».



По словам Яковлева, комиссия проверяла данные о доходах с 2007 года. Он заявил, что в декларациях оказались незакрытые банковские счета, от которых он сам якобы не знал. «Стоит ли говорить о том, что я в этом не участвовал, уведомлен об открытии этих счетов не был», — пишет Яковлев. С большинством указанных комиссией нарушений депутат согласился.

Добавим, что свои декларации о доходах за 2017 год опубликовали депутаты Казгордумы. Суммарно они заработали больше 1 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».