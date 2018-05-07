Нижегородский «Олимпиец» выиграл важный для себя матч в присутствии рекордного количества зрителей

Нижегородский «Олимпиец» одержал непростую, но очень важную победу в предпоследнем матче первенства Футбольной национальной лиги. Команда Николая Писарева выиграла у еще одной дальневосточной дружины (в РФПЛ — это «СКА-Хабаровск»), вылетающей по итогам сезона из своего дивизиона, владивостокской «Луч-Энергии». Единственный гол был забит в конце матча — 1:0.

Как и анонсировалось организаторами, нижегородцы устроили праздник на одном из стадионов будущего чемпионата мира-2018.

Николай Писарев отметил на послематчевой пресс-конференции:

— Борьба за выживание — дело непростое. Это первый опыт для нас. Да еще, когда на трибунах больше 40 тысяч зрителей, это и вдохновляет, и в то же время сковывает. Я благодарен ребятам. На протяжении всего матча они придерживались правильной тактики, которая и привела нас к победе. Мы играли компактно во всех линиях и ждали своего шанса, за что и были вновь вознаграждены в концовке забитым голом.

Арендованный у «Уфы» Игорь Безденежных на поле не вышел, но был в заявке команды на матч.

На этой игре установлен новый рекорд посещаемости в ФНЛ — 42100 зрителей.

Нижегородцы по-прежнему в опасной зоне, и в последнем туре играют против финалиста нынешнего Кубка России — курского «Авангарда».

— Что касается заключительного матча в Курске, то мы будем настраиваться на игру с «Авангардом», как на последний бой, — пообещал Писарев.

А в Премьер-лигу досрочно возвращаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов».

