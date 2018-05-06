Нижегородский «Олимпиец» поддержит в борьбе за выживание в ФНЛ Дмитрий Маликов

В воскресенье, 6 мая, на «Стадионе Нижний Новгород» пройдет третий тестовый матч, в рамках которого состоится торжественное открытие стадиона, сообщает пресс-служба нижегородского «Олимпийца».

В этот день хозева в рамках предпоследнего тура первенства ФНЛ примут ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). Это матч-битва аутсайдеров за право остаться во втором по рангу дивиионе России. Нижегородский клуб, возглавлемый Николаем Писаревым, на очко опережает дальневосточников, которые находятся в зоне вылета (37 и 38, соответственно). В составе «Олимпийца» числится отданный в аренду ФК «Уфа» уфимский воспитанник Игорь Безденежных, ни раз призываемый Писаревым в юношескую сборную России. В рядах «олимпийцев» Безденежных сыграл только один матч. Также в нижегородской команде играет бывший «уфимец» Александр Филин.

Планируется, что этот матч посетят 39000 болельщиков.

Организаторы обещают интересную развлекательную программу с концертом народного артиста России Дмитрия Маликова.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства-2018, включая 1/8 и 1/4 финала.