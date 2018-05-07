Посол Франции в РФ: Париж больше не требует ухода Асада с поста президента Сирии

Париж больше не намеревается требовать ухода Башара Асада с поста президента Сирии. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

«Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет. Идея, которая была сформулирована на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога и одобрена специальным представителем ООН по Сирии, предполагала формирование конституционного комитета, который займется разработкой новой конституции. Но мне кажется, сирийский режим пока этим не занимается», — цитирует ее «Коммерсант».

Ранее в ответ на участие Франции в обстреле Сирии Асад отказался от французского ордена.