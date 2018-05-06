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Министр экономики Франции призвал Трампа извиниться за слова о терактах в Париже

21:28, 06.05.2018
Министр экономики Франции призвал Трампа извиниться за слова о терактах в Париже
Фото: pxhere.com

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире призвал президента США Дональда Трампа извиниться за его слова о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Ранее американский лидер заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции разрешили носить оружие и жертвы боевиков имели бы возможность самостоятельно их нейтрализовать.

«Его слова оскорбительны и недостойны президента сильнейшей мировой державы и главы страны-союзника и друга Франции. Разве мы позволяем себе давать подобные комментарии относительно массовых убийств, которые происходят в США из-за свободного распространения оружия? <…> Я хотел бы, чтобы он взял свои слова обратно и выразил сожаление», — цитирует Ле Мэра «РИА Новости».

Теракты были совершены в Париже и его пригороде 13 ноября 2015 года. Тогда в общей сложности погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Ранее участник терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы за нападение на бельгийских полицейских.

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