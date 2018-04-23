Участник терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы за нападение на бельгийских полицейских

Суд Бельгии приговорил последнего оставшегося в живых организатора теракта в Париже в 2015 году Салеха Абдеслама к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает AFP.

Этот приговор не касается преступлений, совершенных во Франции. Бельгийского подданного судили только за перестрелку с полицейскими. 15 марта 2016 года он вместе с двумя другими террористами тяжело ранил трех полицейских, которые наткнулись на преступников во время обычной проверки подозрительной квартиры.



Абдеслам является последним из оставшихся в живых организаторов терактов, которые были совершены в Париже и его пригороде 13 ноября 2015 года. Тогда в общей сложности погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

