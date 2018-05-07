Продажи подержанных электромобилей в России в I квартале выросли втрое

По итогам I квартала 2018 года в России было продано 332 электромобиля с пробего. Это в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В это количество входят такие модели, как Nissan Leaf (310), Tesla (седан S – 9; кроссовер Х – 2), Mitsubishi i-MiEV (7), BMW i3 (3) и Renault Twizy (1).

Как сообщает «Автостат», резкий рост популярности электрокаров на вторичном рынке обусловлен ввозом Nissan Leaf на Дальний Восток из Японии.

Ранее сообщалось, что в I квартале рынок новых электромобилей в РФ вырос на 23% — на три машины.

