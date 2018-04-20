В I квартале рынок новых электромобилей в РФ вырос на 23% — на три машины

По итогам января-марта 2018 года объем российского рынка новых электромобилей составил 16 единиц. Это на три машины — или на 23% — больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным электрокаром стал Nissan Leaf. За первые три месяца года россияне приобрели девять таких машин.

Оставшиеся семь приходятся на марку Tesla — пять кроссоверов Model X и два седана Model S, сообщает агенство «Автостат».

Ранее «Реальное врем» писало, что правительство РФ разработает программу поддержки электромобилей.