Правительство РФ 7 мая уйдет в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым, проработавшим на премьерском посту ровно 6 лет, в понедельник, 7 мая, уйдет в отставку.



После инаугурации Путин должен издать указ о назначении и. о. премьер-министра, который, в соответствии со статьей 116 Конституцией, подписывает прошение об отставке кабинета перед новым главой государства.

Отмечается, что нового премьер-министра страна может получить уже через сутки. Так, в нижней палате рассчитывают получить предложение о кандидатуре на пост председателя правительства после инаугурации, а на следующий день обсудить кадровый вопрос на заседании Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме.

О таком же варианте развития событий рассказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь в партии парламентского большинства — «Единой России» — агентство заверили, что Госдума несомненно поддержит выбор президента.



Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал «не играть в «угадайку» о кандидатуре нового премьер-министра РФ, а дождаться решения президента Владимира Путина.