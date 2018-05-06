Сотрудники «ВИМ-Авиа» обеспокоены исчезновением нового гендиректора компании

Коллектив «ВИМ-Авиа» считает, что новый гендиректор авиакомпании Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев исчезли. Оба руководителя уже несколько дней недоступны по мобильной связи.



Сотрудники «ВИМ-Авиа» опасаются, что им не выплатят долги по зарплате. При этом 7 мая запланировано проведение важного для 1,3 тыс. уволенных работников заседание суда — об изменении очередности погашения долгов по зарплате «ВИМ-Авиа», передает «РИА Новости».

По данным представителей коллектива, ни новый гендиректор, ни его зам не планируют присутствовать на заседании, мотивируя решение «отсутствием средств на командировку».

В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее совладелец Рашид Мурсекаев и бывший финдиректор Алевтина Калашникова были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» оценивается в 10 млрд рублей. Суммарный долг по зарплате коллективу авиакомпании за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей.

Ранее сообщалось, что работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по заработной плате.