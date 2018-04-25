Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 миллионов рублей долгов по зарплате

Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по заработной плате. Однако ситуация по-прежнему находится на контроле у Федеральной службы по труду и занятости.

«ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приступило к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации, работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн рублей», — цитирует сообщение Роструда ТАСС.

В конце марта сотрудники «ВИМ-Авиа» попросили Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) помочь им с возвратом долгов по зарплате. Суммарная задолженность по зарплате за 2017 год составила 541 млн рублей. С учетом января эта сумма выросла до 630 млн рублей.