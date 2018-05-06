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В Казани появилось новые граффити с изображением игрока «Зенита»

14:00, 06.05.2018
В Казани появилось новые граффити с изображением игрока «Зенита»

По случаю чемпионства волейбольного клуба «Зенит» казанский художник Азат Алеев под псевдонимом SlyDog изобразил игрока команды Мэтта Андерсона. Соответствующее фото художник разместил на своей странице в Instagram.

Изображение появилось на стене дома 87 по улице Спартаковской. Позади игрока нарисован Центра семьи «Казан».

«6 дней работы, сотни баллонов с краской, две попытки нарисовать лицо (второе вроде удачно. По крайне мере, сам Мэтт сказал: horoshooo", — написал Алеев.

Напомним, 28 апреля казанский «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд и в десятый раз в своей истории.

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