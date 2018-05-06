Новости происшествий

13:26 МСК
Новости раздела
Происшествия

На Каме сел на мель сухогруз

13:01, 06.05.2018
На Каме сел на мель сухогруз
Фото: 16.mchs.gov.ru

Сухогруз «Белгород» сел на мель в Рыбно-Слободском районе вблизи населенного пункта Масловка.

Сухогруз с экипажем восемь человек следовал по маршруту Чистополь — Ростов-на-Дону и сел на мель в 35 метрах от судового хода на 1 460-м километре реки Камы. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Татарстану от диспетчера Казанского района водных путей и судоходства в 22.00 накануне, 5 мая.

Отмечается, что потеря осадки в носовой части составила 20 см. Пострадавших нет. Также нет повреждений, водотечности и розлива нефтепродуктов. На борту сухогруз вез 1 889 тонн ячменя.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также