В Оренбуржье суд запустил банкротство охранного предприятия «Ветераны МВД»
Арбитражный суд Оренбургской области ввел начальную процедуру банкротства (наблюдение) в ООО «Охранное предприятие «Ветераны МВД», зарегистрированном в Орске. Решение о признании компании несостоятельной будет приниматься 2 октября 2018 года.
Временным управляющим назначен С.В. Семенов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсантъ».
Требования кредиторов принимаются до 5 июня.
Согласно данным из открытых источников, ООО «ОП «Ветераны МВД» зарегистрировано в Орске 14 лет назад. Основным видом деятельности компании является «Деятельность частных охранных служб». Размер уставного капитала — 250 000 рублей.БизнесУслуги
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