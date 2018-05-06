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В РПЦ выступили против запрета на ввоз лекарств с Запада

08:31, 06.05.2018 1
В РПЦ выступили против запрета на ввоз лекарств с Запада
Фото: pixabay.com

Мирополит Иларион заявил, что возможный запрет на ввоз в Россию лекарств из-за рубежа может навредить простым жителям РФ.

В России нужно создавать и свои лекарства, но на отлаживание этого процесса нужно время, передают «Вести.Ru» слова митрополита.

Отечественный рынок лекарств сегодня сильно зависит от западных поставщиков и в случае запрета может лишиться многих игроков, отметил он.

Напомним, проект закона об ответе на санкции США внесли в Госдуму 13 апреля. Среди предлагаемых мер оказались запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, а также технологического оборудования и программного обеспечения.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:08
    Я, например, держусь только на одном из американских лекарств, иначе операция и летальный исход. Долго не мог себе его позволить, российские не помогают. Как я должен буду "полюбить" депутатов, если отменят ввоз этого лекарства?!.
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