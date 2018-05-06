В РПЦ выступили против запрета на ввоз лекарств с Запада

Мирополит Иларион заявил, что возможный запрет на ввоз в Россию лекарств из-за рубежа может навредить простым жителям РФ.



В России нужно создавать и свои лекарства, но на отлаживание этого процесса нужно время, передают «Вести.Ru» слова митрополита.

Отечественный рынок лекарств сегодня сильно зависит от западных поставщиков и в случае запрета может лишиться многих игроков, отметил он.

Напомним, проект закона об ответе на санкции США внесли в Госдуму 13 апреля. Среди предлагаемых мер оказались запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, а также технологического оборудования и программного обеспечения.