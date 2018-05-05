Евросоюз осудил реакцию российских властей на субботние протестные акции

Действия полиции во время субботних демонстраций нельзя оправдать даже несмотря на то, что некоторые из них были несогласованными. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них российскими властями по всей стране, угрожают сегодня основополагающим свободам слова, организаций и собраний в РФ», — приводит текст его заявления «Интерфакс».

Представитель ЕВС подчеркнул, что задержание журналистов также угрожает свободе средств массовой информации.

«Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены, а не поруганы. ЕС ожидает, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые Россией, в том числе, в Совете Европы и ОБСЕ, в защиту этих прав, и немедленно освободят мирных демонстрантов и журналистов», — заявили в ЕС.

Ранее в МВД сообщили, что субботние акции протеста в регионах России, часть из которых не были согласованы с властями, в целом не собрали большого количества участников.