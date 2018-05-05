Кировскую горбольницу №5 возглавил молодой хирург Аракелян

И.о. министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина представила нового главврача горбольницы №5 коллективу. Руководителем медучреждения назначен Согомон Аракелян.

Молодой хирург является выпускником программы подготовки управленческих кадров медицинских организаций, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Во время курсов он себя зарекомендовал инициативным молодым специалистом готовым реализовывать новые направления в сфере здравоохранения», — подчеркивают в министерстве.

В свою очередь Аракелян пообещал сделать всё возможное, чтобы медпомощь для населения становилась качественнее и доступнее.

Согомон Аракелян закончил Кировскую государственную медицинскую академию в 2004 году. В 2005 году закончил клиническую интернатуру по специальности хирургия. Позже обучался в аспирантуре, после чего в 2008 году занял должность ассистента кафедры госпитальной хирургии. Перед назначением Аракелян работал заведующим отделением экстренной консультативной медпомощи, врачом-хирургом Кировской областной клинической больницы.