Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита.
Кроме того Нетаньяху приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее Путин призвал премьер-министра Израиля воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии.ОбществоВласть
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