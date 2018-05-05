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Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая

21:22, 05.05.2018
Путин и Нетаньяху проведут переговоры 9 мая
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках рабочего визита.

Кроме того Нетаньяху приглашён на военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин призвал премьер-министра Израиля воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии.

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