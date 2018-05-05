Хамитов: в Миякинском районе понадобится ещё один детский сад

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Миякинский район республики. Во время осмотра детского сада руководитель региона отметил, что району вскоре может потребоваться еще одно дошкольное учреждение.

В настоящее время в селе Киргиз-Мияки в детский сад ходят 120 детей. Учреждение находится в новом микрорайоне населённого пункта, в котором под застройку подготовлено 770 участков. Детский сад появится только после того, как учтут демографические тенденции, передает пресс-служба главы РБ.

Хамитов также посетил среднюю школу № 2 в том же селе. Он отметил, что школу можно назвать примером того, как за небольшие деньги можно качественно провести капремонт.

Также глава республики сообщил, что в скором времени все школы Башкирии будут иметь высокоскоростной интернет.