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Хамитов: в Миякинском районе понадобится ещё один детский сад

20:47, 05.05.2018

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Миякинский район республики. Во время осмотра детского сада руководитель региона отметил, что району вскоре может потребоваться еще одно дошкольное учреждение.

В настоящее время в селе Киргиз-Мияки в детский сад ходят 120 детей. Учреждение находится в новом микрорайоне населённого пункта, в котором под застройку подготовлено 770 участков. Детский сад появится только после того, как учтут демографические тенденции, передает пресс-служба главы РБ.

Хамитов также посетил среднюю школу № 2 в том же селе. Он отметил, что школу можно назвать примером того, как за небольшие деньги можно качественно провести капремонт.

Также глава республики сообщил, что в скором времени все школы Башкирии будут иметь высокоскоростной интернет.

ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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