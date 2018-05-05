Трамвай с песнями Победы проедет по Ижевску 8 мая

МУП «ИжГЭТ» сообщило о запуске трамвая с песнями, посвященными Великой отечественной войне в канун празднования Дня Победы. Трамвай проедет по столице Удмуртии 8 мая в рамках акции «Споёмте, друзья!».

Трамвай отправится в 11:20 по маршруту №2 с остановки «Буммаш», передает пресс-служба предприятия.

Песни Победы вместе с пассажирами исполнят участники фестиваля песенно-поэтического творчества «Зори Отечества».

В ИжГЭТ напоминают, проезд для ветеранов в День Победы будет бесплатным.

Воспользоваться им ижевчане смогут на всех маршрутах ИПОПАТ и ИжГЭТ при предъявлении удостоверения участника, ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Напомним, что сегодня в Ижевске прошла генеральная репетиция парада Победы. Она была перенесена с понедельника, 7 мая.