Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Ижевске 5 мая

Власти Удмуртии назначили генеральную репетицию парада Победы на 5 мая. Она будет проходить в Ижевске с 15.00 до 18.00.

Таким образом власти республики перенесли репетицию с 7 мая.

В связи с этим в субботу движение по ряду улиц будет ограничено, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В Ижевске будут закрыты улицы Пушкинская (от ул. Советской до ул. Кирова), Лихвинцева (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров), Наговицына (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров), Красногеройская (от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской).

Эти же улицы будут закрыты для транспорта сегодня с 18.30 до 22.00.