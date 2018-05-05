В России в 2019 году введут экологический сбор на одноразовую посуду

Правительство РФ в 2019 году планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом журналистам рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил он.

Как пишет «РИА Новости», идею о введении экологического сбора поддержал глава МЧС Владимир Пучков.

Ранее в Минприроды заявили о возможности введения уголовного наказания за сжигание травы.