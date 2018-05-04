В Минприроды заявили о возможности введения уголовного наказания за сжигание травы

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о возможности ужесточения ответственности до уголовной за сельскохозяйственное сжигание травы.

«Вопрос, связанный с ужесточением ответственности за сельхозпалы, актуален. Возможна и уголовная ответственность, когда идут большие ущербы от подобных пожаров», — сказал он.

Он отметил, что ситуация с пожарами, вызванными сжиганием травы, зачастую связана с потерей контроля со стороны руководства субъектов РФ, пишет «Интерфакс».

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 30 апреля по 15 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим.