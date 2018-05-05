Минкульт пожаловался в Генпрокуратуру на продюсеров фильма «Защитники»

Министерство культуры обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении нескольких кинокомпаний, которые получили государственные деньги на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств.



Всего министерство вместе с государственным Фондом кино в процессе проверки выявили 21 кинокомпанию, которая не выполнила обязательства перед бюджетом. Компании либо не вернули полученные из бюджета деньги, либо получили деньги на безвозвратной основе, но не сняли саму картину.

Министр культуры Владимир Мединский назвал три такие кинокомпании: «Да Студия» (мультфильм «Сергий Радонежский»), «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»), сообщают «Ведомости».

Отмечается, что Enjoy Movies по мировому соглашению выплатила большую часть задолженности перед фондом, но сорвала сроки по последнему траншу.

Напомним, доля российского кино в прокате по итогам первых трех месяцев 2018 года составила 48,9%, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.