Доля российского кино в прокате достигла почти 50 процентов за 3 месяца

Доля российского кино в прокате по итогам первых 3 месяцев 2018 года составила 48.9%, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За первые 3 месяца 2017 года — самого успешного для отечественного кинематографа — доля составляла 31,3%, в 2016 году — 26,1%.

«Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в l квартале 2018-го составили 7,6 млрд рублей — это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год, а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017-го и на 4 млрд рублей больше, чем отечественные фильмы получали в первые 3 месяца Года российского кино», — передает пресс-служба Фонда кино.

Также увеличилось количество зрителей отечественного кино. За l квартал 2018 года число зрителей достигло 31 млн человек по сравнению с 20,2 млн в 2017 году.

Ранее стали известны победители кинопремии «Ника». Приз в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия».