Россия на трех билбордах напомнила Великобритании о «деле Скрипаля»

Фото: скриншот Twitter

Посольство России в Великобритании с отсылкой на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» напомнило о ходе расследования британскими властями инцидента в Солсбери.



«С инцидента в Солсбери прошло два месяца: отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, высылки и обвинения — но никаких доказательств или подозреваемых», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Salisbury 2 months on: Russia-UK relations worst ever, expulsions and accusations – but no proof or suspectshttps://t.co/yz8DCMwwSe pic.twitter.com/OxSjRVhSFi

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2018 г.

Пост сопровождает изображение с кадром из фильма, на котором изображены три билборда. Текст на плакатах изменен: «Два месяца прошло с отравления в Солсбери», «И все еще нет подозреваемых?», «Как же так, премьер-министр Мэй?».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала три главных обмана Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.