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Россия на трех билбордах напомнила Великобритании о «деле Скрипаля»

23:32, 04.05.2018
Россия на трех билбордах напомнила Великобритании о «деле Скрипаля»
Фото: скриншот Twitter

Посольство России в Великобритании с отсылкой на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» напомнило о ходе расследования британскими властями инцидента в Солсбери.

«С инцидента в Солсбери прошло два месяца: отношения между Великобританией и Россией хуже, чем когда-либо, высылки и обвинения — но никаких доказательств или подозреваемых», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Пост сопровождает изображение с кадром из фильма, на котором изображены три билборда. Текст на плакатах изменен: «Два месяца прошло с отравления в Солсбери», «И все еще нет подозреваемых?», «Как же так, премьер-министр Мэй?».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала три главных обмана Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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