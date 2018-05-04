Форвард Эмиль Галимов покинул «Нефтехимик»
Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов перешел в «Локомотив». Об этом сообщает официальный сайт нижнекамской команды.
Ярославский клуб заплатит за игрока денежную компенсацию, сумма которой не разглашается.
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за нижнекамцев 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 29 (15+14) очков.
Напомним, ранее стало известно, что «Нефтехимик» расстался с нападающим Дэном Секстоном.СпортХоккей
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