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«Нефтехимик» пополнился Полашеком и расстался с Секстоном

18:50, 02.05.2018
«Нефтехимик» пополнился Полашеком и расстался с Секстоном
Фото: hcnh.ru

ХК «Нефтехимик» заключил контракт сроком на один год с чешским защитником «Сочи» Адамом Полашеком. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Также «Нефтехимик» расстался с нападающим Дэном Секстоном, о переходе которого в «Автомобилист» сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, 1 мая открылся трансферный рынок КХЛ. Ранее «Нефтехимик» объявил о подписании контрактов с тремя финскими игроками.

СпортХоккей
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