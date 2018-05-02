«Нефтехимик» пополнился Полашеком и расстался с Секстоном
ХК «Нефтехимик» заключил контракт сроком на один год с чешским защитником «Сочи» Адамом Полашеком. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.
Также «Нефтехимик» расстался с нападающим Дэном Секстоном, о переходе которого в «Автомобилист» сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.
Напомним, 1 мая открылся трансферный рынок КХЛ. Ранее «Нефтехимик» объявил о подписании контрактов с тремя финскими игроками.СпортХоккей
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