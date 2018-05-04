Силуанов: целью налога для самозанятых не является сбор дополнительных средств

Налог для самозанятых граждан вводится не ради дополнительных сборов, а для того, чтобы они исполняли все обязанности работающего гражданина. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».



«Мы не преследуем здесь цель собрать какие-то дополнительные налоги. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые сегодня работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, чтобы они могли очень простым методом, очень просто зарегистрироваться, платить налог», — цитирует его РБК.

Ранее Министерство финансов РФ предложило ввести с 2019 года налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане. Ставка такого налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%.