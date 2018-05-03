Минфин РФ предложил ввести налог на доход самозанятых в размере от 3% до 6%

Министерство финансов РФ предложило ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой от 3% до 5%, который будут платить самозанятые граждане. Об этом сообщил замглавы ведомства Илья Трунин.

По его словам, ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — цитирует его «РИА Новости».

Он также отметил, что ведомство соответствующий законопроект уже подготовило и в течение месяца планирует опубликовать.

Ранее Минфин РФ предложил продлить налоговые каникулы для самозанятых до конца 2019 года.