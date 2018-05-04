Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели субботник

Фото: НКНХ

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» завершили санитарно-экологическую очистку города. 3 и 4 мая 1 300 сотрудников градообразующего предприятия вышли на субботник. По традиции они привели в порядок проспект Химиков, улицы 50 лет Октября, 30 лет Победы и Студенческую. Нефтехимики очистили газоны от опавшей листвы, подмели с центральных дорог мусор, побелили бордюры, опоры освещения и деревья. За два дня было вывезено 150 кубометров мусора.



Это был второй, завершающий этап работ. На первую часть санитарно-экологической очистки сотрудники НКНХ выходили 13—14 апреля. Тогда они разрыхлили снег, а также убрали крупный мусор и ветки.



Кроме этого, уборка затронула и спортивные подведомственные объекты «Нижнекамскнефтехима». Работники привели в порядок прилегающие территории к ледовым дворцам, спортивным комплексам и убрали на лыжной базе. В мае запланирована поездка в детские подведомственные лагеря «Юность» и «Олимпиец», которые сотрудники СК «Нефтехимик» и «Нижнекамскнефтехим» приведут в порядок перед летним сезоном.

Партнерский материал

