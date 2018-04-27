Песошин подписал постановление о введении в Татарстане противопожарного режима с 30 апреля
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 30 апреля по 15 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Так, на период действия противопожарного режима запрещается жечь сухую траву и мусор, а также приготовление пищи на кострах и мангалах.
Исполнительным органам власти РТ поручено принять меры по очистке территорий от травы и мусора, проверить работоспособность имеющихся на балансе источников наружного противопожарного водоснабжения, а также ограничить проведение пожароопасных работ.
Ранее Песошин подписал постановление, согласно которому пожароопасный сезон в Республике Татарстан начинается с 25 апреля.Общество Татарстан
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