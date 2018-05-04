Улицы Самары к ЧМ-2018 года вымоют с шампунем

В июне текущего года в Самаре будет произведена мойка дорог с использованием шампуня. Об этом рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

«В июне мы планируем промыть с шампунем практически все городские дороги второй категории, гостевые маршруты также попадают в этот перечень, — пояснил Виктор Ненашев. — Единственным требованием для использования шампуня является наличие на дороге ливневой канализации».



По его словам, если опыт окажется положительным, то данные меры будут применяться на постоянной основе, передает официальный сайт администрации Самары.

Ненашев также отметил, что городские службы уже в полном объеме перешли на летнее содержание дорог.

Отметим, что в Кирове начали мыть улицы с шампунем еще в середине апреля.