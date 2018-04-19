Дорожники Кирова начали мыть улицы с шампунем

Дорожники Кирова начали мыть улицы города с шампунем. Уборку с чистящими средствами уже провели на улице Карла Маркса.

«Вчера в ночную смену рабочие ООО «КУУ-4» впервые провели мойку дорожным шампунем участка ул. К. Маркса от Воровского до Преображенской», — говорится в сообщении мэрии.

По данным городских властей, при такой уборке используются две машины: одна распыляет шампунь, вторая его смывает. Дорожники оценили новую систему положительно.

В ночь с 19 на 20 апреля машины пройдут по улицам Ленина и Воровского.